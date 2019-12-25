С главных усадебных ворот парка Монрепо сняли леса

На ворота музея-заповедника «Парк Монрепо» вернулся фамильный герб баронов Николаи.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" под Выборгом завершились реставрационные работы по возвращению на главные усадебные ворота декоративных элементов - в первую очередь, фамильного герба баронов Николаи, владельцев усадьбы.

Реставрация парка - одна из самых масштабных и кропотливых в Ленинградской области с учетом площади бывшей усадьбы, обилия различных объектов и ущерба, нанесённого вандалами в военное и послевоенное время.

Для восстановления полностью утраченных ворот использовался проект выборгского архитектора В. Дмитриева, созданный в 1982 году, но без герба и чугунной двустворчатой калитки. Воссоздание фамильного герба Николаи стало возможно благодаря чертежам Музейного ведомства Финляндии, Общего гербовника дворянских родов Российской империи и старым фотографиям.



Последней частью реставрации ворот станет покраска металлического свода арки и установка калитки.

Ранее при изыскательских работах на острове Людвигштайн в Монрепо обнаружили фрагмент облицовки, который поможет восстановить внешний вид фамильных склепов.

Фото: ВКонтакте/Владимир Цой