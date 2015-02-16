При раскопках в некрополе парка Монрепо найден элемент декора

Обнаруженные при изыскательских работах фрагменты позволят восстановить облик склепов на острове Людвигштайн, разграбленных вандалами.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо", во время исследовательских работ на острове Людвигштайн, специалисты обнаружили фрагмент металлического декора, относящийся к убранству склепа Александра Павловича Николаи и его супруги Софьи. Предполагается, что в комплексе захоронений, составляющих некрополь на острове, из-за чего его принято называть "островом мертвых", все склепы были созданы по одному типовому проекту, и обнаруженные детали в одном из них позволят воссоздать облик всех при реставрации.

Склепы были разграблены сначала в годы войны, потом - в советское время. В 90-е годы остров долгое время находился в полузаброшенном состоянии.

Сейчас в некрополе ведутся подготовительные работы для оценки будущей реставрации, которая начнется ориентировочно в 2022-23 годах.

Фото: ВКонтакте/Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"