Специалисты оценят стоимость реставрации Некрополя в парке Монрепо

На "остров мертвых" имения Монрепо прибыли археологи и геодезисты для подготовки сметы будущей реставрации.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" продолжаются масштабные работы по реконструкции бывшего имения немецкого поэта и учителя императора Павла I Андрея Львовича фон Николаи. Теперь в очереди на реставрацию оказалась неоготическая капелла-усыпальница, расположенная на острове Людвига, в которой покоятся сын Людвига, Пауль, и его супруга Александра-Симплиция де Брольи.

Специалисты изучат склеп четы Николаи, чтобы составить реставрационный план и смету для восстановительных работ, которые начнутся в 2022-2023 годах. В данный момент доступ на остров Людвига для посетителей закрыт.

По словам директора музея-заповедника Александра Смирнова, вход в склеп был завален камнями и землей, поэтому специалисты работают крайне осторожно, чтобы не потерять архитектурные элементы декора. Капелла Николаи является бесспорным образцом для воссоздания.

Ранее в парке завершились работы по воссозданию дамбы, защищающей долину Розенталь.

Фото: музей-заповедник "Монрепо" в соцсети ВКонтакте