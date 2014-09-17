В парке "Монрепо" посадили деревья на воссозданной дамбе

Защищенная от затопления долина "Розенталь" в заповеднике "Монрепо" готовится к приему посетителей.

В государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике "Монрепо" в Выборге на дамбе, защищающей одну из зон парка, долину "Розенталь", от затопления, посадили 44 ольхи, уложили новые газоны и дорожки для гостей парка. Кроме того, работники восстановили еловую аллею вдоль валунной ограды, куда добавили 9 елей, и обиходили кедровую сосну "Лира", единственный кедр в парке. 230-летняя "Лира" значится в реестре проекта "Памятник живой природы".

Сама долина "Розенталь" представляет собой приморскую долину, в естественных условиях регулярно затапливаемую морем. Для защиты растущих в ней цветов, среди которых некогда были старинные парковые английские сорта роз и различные видовые розы-шиповники, была устроена дамба. Сейчас в долине специалистам осталось сделать ограждение вдоль дорожки.

Между тем, на острове Палатки, в восточной части парка, высадили 18 деревьев, а ближе к концу года начнется ремонт Китайских арочных мостиков.

Парк "Монрепо" работает в летнем режиме без выходных: с 9:00 до 20:00 часов.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

