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"Оборонлес" тушит природный пожар возле военного полигона в Выборгском районе
Сегодня, 17:20
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"Оборонлес" тушит природный пожар возле военного полигона в Выборгском районе

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К тушению лесного пожара у поселка Гаврилово привлекли военные вертолеты.

21 июля к различным локальным пожарам, вспыхивающим в различных районах Ленобласти, добавился крупный пожар в Выборгском районе, возле поселка Гаврилово. Информация о нем распространилась после попадания в социальные сети видео со стеной дыма над примыкающим к автотрассе лесом. 

В представительстве Западного военного округа подтвердили возникновение природного пожара на территории подведомственного леса и уточнили, что уже в течение нескольких дней военные и сотрудники лесничеств ведут борьбу с огнем. Площадь пожара оценивается примерно в 30 гектаров, и для ликвидации огня используются вертолеты Ми-8. 


На данный момент огонь удается сдерживать, не допуская его к населенным пунктам и полигону. 

Сегодня также продолжается тушение пожара под Сертолово, в котором задействованы военные, пожарные и местные жители. 

Фото: Instagram/vyborggo и Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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