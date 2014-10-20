"Оборонлес" тушит природный пожар возле военного полигона в Выборгском районе

К тушению лесного пожара у поселка Гаврилово привлекли военные вертолеты.

21 июля к различным локальным пожарам, вспыхивающим в различных районах Ленобласти, добавился крупный пожар в Выборгском районе, возле поселка Гаврилово. Информация о нем распространилась после попадания в социальные сети видео со стеной дыма над примыкающим к автотрассе лесом.

В представительстве Западного военного округа подтвердили возникновение природного пожара на территории подведомственного леса и уточнили, что уже в течение нескольких дней военные и сотрудники лесничеств ведут борьбу с огнем. Площадь пожара оценивается примерно в 30 гектаров, и для ликвидации огня используются вертолеты Ми-8.



На данный момент огонь удается сдерживать, не допуская его к населенным пунктам и полигону.

Сегодня также продолжается тушение пожара под Сертолово, в котором задействованы военные, пожарные и местные жители.

Фото: Instagram/vyborggo и Pexels