Площадь лесного пожара под Сертолово увеличилась до 2 га

В тушении лесного пожара в окрестностях Сертолово уже несколько дней участвуют военные, пожарные, лесничие и местные жители.

21 июля в окрестностях Сертолово продолжается тушение лесного пожара, начавшегося с тлеющих торфяников чуть более трех дней назад. Благодаря прошедшим дождям распространение огня приостановилось, но полностью локализовать стихийное бедствие пока не удается. По данным МЧС, площадь пожара к 21 июля достигла 2 га.

Вместе с военными, чья часть располагается неподалеку от горящего леса, в операциях по ликвидации огня участвуют дежурные смены 147, 149 и 150 пожарно-спасательных частей, работники лесничеств и местные жители, которых призывают на помощь через соцсети для заливки отдельных участков. Также горожан просят привезти воду и еду для работающих на пожаре сотрудников экстренных служб.

С начала года в Ленобласти произошло более 4000 пожаров в населенных пунктах и 309 - в лесах.

Фото: ВКонтакте/Сертолово LOVE CITY