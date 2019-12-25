С начала года в Ленобласти произошло более 4000 пожаров в населенных пунктах и 309 - в лесах

Жертвами пожаров в Ленобласти за первую половину года стали 80 человек.

Председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов и глава ГКУ "Леноблпожспас" Алексей Акуленко поделились статистикой пожаров в регионе к началу второй половины 2021 года. Общая смертность людей от огня составила 80 человек, четверо из которых были несовершеннолетними. Всего в Ленинградской области с 1 января произошло 4187 пожаров в населенных пунктах, что позволяет высчитать среднее суточное количество чрезвычайных ситуаций, связанных с огнем: 20-22.

В лесах региона было зафиксировано 309 пожаров, большая часть которых приходятся на Приозерский и Выборгский районы. Рекордная отметка была достигнута из-за аномально жаркой погоды, сухих гроз и - в значительной степени - по вине отдыхающих. Действующий в Ленобласти с 11 июня режим пожароопасности, накладывающий запрет на посещение леса, нарушался с такой регулярностью, что губернатором было дано поручение о создании специальных мобильных отрядов по контролю за исполнением требований режима.

В данный момент, со спадом высокой температуры, ситуация постепенно возвращается под контроль: Леноблводоканал бурит дополнительные скважины для обеспечения пожарных машин, в районах работают бригады из пожарных, военных и лесничих, однако опасность возникновения пожаров и быстрого распространения огня сохраняется. Накануне из-за неизвестных поджигателей горел заказник "Кивипарк", Назиевское городское поселение, Редкинское лесничество. Сразу несколько пожаров тушили в окрестностях Сертолово.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленинградской области