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Лесные пожары в течение всего дня разгораются в пригородах Сертолово

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Военную часть в Сертолово поливают из-за близости лесного пожара.

19 июля в течение дня несколько сообщений о лесных пожарах поступали из пригородов Сертолово и микрорайона Сертолово-2 во Всеволожском районе Ленобласти. В районе обеда тлеющие деревья были замечены за Чистым ручьем - периодически там же поднимался огонь. Местные жители пытались потушить огонь своими силами, позже к ним подключилась вызванная пожарная бригада. 

Площадь тления увеличивалась к вечеру; запах гари достиг жилых домов, и о пожаре узнали жители всех примыкающих к лесу кварталов. Пожарные подключили помпу и во второй половине дня было ликвидировано возгорание на Пограничной улице, однако в районе Сертолово-2 борьба с огнем продолжается и по сей час на стороне карьера и напротив Академии связи. 

К тушению пожара привлечены пожарные части, лесничие, военнослужащие и местные жители, которые собираются посредством социальных сетей. В расположенной поблизости военной части идет полив территории для недопущения перегрева и возгорания.

Площадь возгорания оценивается примерно в гектар. 

Ранее в парке Монрепо брошенный окурок стал причиной лесного пожара. 

Фото и видео: ВКонтакте/Сертолово LOVE CITY

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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