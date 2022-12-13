На Куйбышева иномарка сбила девятиклассницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Девочка получила ушиб головного мозга тяжелой степени и переломы черепа.

В Петроградском районе школьница попала под колеса автомобиля, когда перебегала дорогу вне "зебры". Инцидент произошел накануне, 10 марта, на улице Куйбышева у дома № 19. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

За рулем машины находился 57-летний горожанин. Он не успел остановить свой "Опель", когда на дорогу неожиданно выбежала 16-летняя девушка.

Девочке вызвали скорую помощь. Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени и переломы черепа. Ребенка доставили в Детскую городскую больницу №2.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.

Фото: Piter.tv