В Новгородской области установлены 2 исполнителя заказного убийства, совершенного 23 года назад

На протяжении 23 лет лиц, причастных к совершению убийства, установить не удавалось.

В Новгородской области нашли киллеров из 90х.

Следственные органы СУ СК РФ сообщают, что в Великом Новгороде в 1997 оду в подъезде у своей квартиры был убит местный бизнесмен 38-летнийАлександр Садриев. Все эти годы убийц найти не удавалось, но дело не было отправлено в архив.

В августе 2020 года расследование возобновилось в очередной раз.

В результате совместной профессиональной и грамотной работы следователей следственного управления СК РФ по Новгородской области и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Новгородской области удалось установить исполнителей, мотив и заказчика убийства. СУ СК РФ

8 октября был задержан один из исполнителей убийства. Им оказался ранее судимый житель Великого Новгорода 1961 года рождения. Второй исполнитель, 40-летний мужчина отбывает наказание в колонии за другое тяжкое преступление.

Один из киллеров признался в убийстве и рассказал, как все происходило. В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "убийство по найму".

По версии следствия, убийство заказал лидер ОПГ, за отказ бизнесмена платить деньги за "крышевание".

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Видео: СУ СК РФ