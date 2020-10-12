В Петропавловске-Камчатском женщина заказала убийство подруги

"Наемный убийца" принес заказчице фотографии "жертвы" и получил деньги за выполненный заказ.

На Камчатке полиция задержала женщину за организацию заказного убийства.

МВД РФ сообщает, что на Камчатке сотрудниками управления угрозыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Камчатскому краю при участии Росгвардии задержана подозреваемая женщина в приготовлении и покушении на убийство по найму.

Жительница Петропавловск - Камчатского решила убить свою подругу и нашла "киллера". Об этом узнали сотрудники полиции. Они оперативно установили жертву женщины и исполнителя. Исполнитель сообщил, что женщина обещала ему заплатить 100 тысяч рублей и уже отдала задаток в 45 тысяч.

Дальнейшие действия наемник осуществлял при поддержке МВД. Псевдокиллер показал заказчице фотографии "убитой" подруги. Женщина поверила снимкам и обещала выплатить оставшуюся сумму. Кроме того она настаивала, чтобы киллер быстрее покинул город. После чего женщина была задержана.

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Видео: МВД МЕДИА