Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии

Слушание дела о смертельном ДТП отложено на 12 августа.

Сегодня, 11 августа, Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, где артиста Михаила Ефремова выносят из зала суда в бессознательном состоянии и укладывает в машину скорой. По сообщениям в телеграм-каналх у него нарушена речь, медики подозревают инсульт.

ТАСС сообщил, что слушание дела по смертельному ДТП с Михаилом Ефремовым отложено до 12 августа. Также ТАСС сообщил, что состояние Ефремова ухудшилось еще в воскресенье. Ему вызывали "скорую", но от госпитализации он отказался.

Видео: Mash