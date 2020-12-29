В Петербурге уменьшилось количество ДТП на железнодорожных переездах в 2020 году

Пресс-служба Октябрьской железной дороги рассказала об уменьшении количества ДТП в Петербурге из-за нарушений правил пересечения переездов. В 2019 году их произошло 23, а в 2020 — 14.
В прошлом году в результате ДТП пострадали 3 человека, один погиб. Количество происшествий, по сравнению с 2019, выросло на один и составило два случая. В Ленобласти количество аварий снизилось с 10 до 2.
Чаще всего нарушители пытаются пересечь железнодорожный переезд на "красный" сигнал светофора перед идущим поездом.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности жизни пассажиров и работников железнодорожного транспорта.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина попал под поезд во время разговора по телефону около станции "Старая Деревня".
Фото: Piter.TV
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