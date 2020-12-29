Мужчина попал под поезд во время разговора по телефону около станции "Старая Деревня"

Петербуржцам напомнили о том, что железная дорога — это зона повышенной опасности.

Электропоезд насмерть сбил мужчину около железнодорожной станции "Старая Деревня". Личность погибшего еще не установлена, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Сообщение о трагедии в полицию поступило вечером 21-го января. Электричка направлялась из Петербурга в Белоостров. Было установлено, что перед аварией мужчина разговаривал по телефону и переходил пути, не обращая внимание на приближающийся подвижной состав. Несмотря на попытки машиниста избежать наезда, это сделать не удалось.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельство произошедшего.

Фото: Piter.TV