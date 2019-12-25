На Ямале пассажирский поезд снес на переезде легковушку

Водитель легкового автомобиля погиб.

Сегодня, 5 ноября, в ЯНАО пассажирский поезд Уфа - Новый Уренгой столкнулся на переезде с автомобилем ГАЗ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

ДТП произошло на 494-м км перегона ст. Сывдарма - Лимбей Свердловской железной дороги. В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1977 года рождения погиб. Транспортная прокуратура по факту данного ЧП проводит проверку.

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Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО