За сутки от коронавируса в России излечилось 14 740 человек.

В России зафиксировано 17 717 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 581 693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 906. Далее идут Санкт-Петербург — 758, Московская область — 514, Нижегородская область — 386, Архангельская область — 319.

За сутки от коронавируса в России излечилось 14 740 человек. За весь период — 1 186 041.

За минувшие сутки скончалось 366 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 27 301 человек.

Отмечается, что у 26,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее были перечислены защищающие от коронавируса продукты.

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