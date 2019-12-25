Перечислены защищающие от коронавируса продукты

В них должны быть витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.

С помощью продуктов питания, содержащих большое количество витаминов и минеральных веществ, можно повысить иммунитет и противостоять коронавирусу. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание, диетолог высшей квалификационной категории "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

Диетолог отметила, что по ее мнению больше всего важны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.

Источником витамина D является печень трески, сливочное масло, желток яйца, рыба. Примерно 10-15 граммов печени трески покроют суточную потребность организма в витаминах А и D.

Чтобы получать витамин Е, нужно употреблять растительное масло (преимущественно подсолнечное), орехи.

Витамин С участвует в иммуномодулировании. Его много в цитрусовых, облепихе, черной смородине, болгарском перце, в капусте. Источниками цинка являются говяжья и куриная печень, сыр, орехи. Селен содержится в желтке куриного яйца, твороге, куриной и говяжьей печени.

При этом диетолог отметила, что получать витамины только из продуктов, очень сложно. Можно с помощью специалистов важно подбирать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки.

Ранее врач назвала витамины для профилактики ОРВИ зимой.

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