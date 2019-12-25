Врач назвала витамины для профилактики ОРВИ зимой

На БАДы лучше не налегать и перед этим консультироваться со специалистом.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о витаминах, которые помогут укрепить иммунитет зимой.

Прежде всего, медик посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D. Так как зимой очень мало солнечного света, организму его может не доставать. Также не стоит забывать про витамин С, который помогает при профилактике ОРВИ.

Терапевт при этом отметила, что к витаминам в таблетках нужно относиться аккуратно, потому что гипервитаминоз может привести к трудноизлечимой интоксикации организма. Поэтому лучше налегать на продукты с содержанием этих витаминов, а не на препараты.

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