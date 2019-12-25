Невролог Пшеничникова назвала пандемией дефицит магния у населения

При этом определить наличие магния в организме с помощью анализа нельзя.

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", что дефицит магния у населения является пандемией. Для восполнения магния нужно соблюдать особую диету и принимать витамины.

Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем. Он не образует камни, выводится с калом, он совершенно безопасен. Вера Пшеничникова, невролог

В течение двух месяцев можно пить 300 мг магния, потом месяц не пить. Схем приема на данный момент много, проконсультироваться по этому поводу можно у врача.

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