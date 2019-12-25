Врач рассказала о пользе кефира во время пандемии коронавируса

Медик назвала пять причин, почему стоит включить кефир в свой рацион.

Кефир является одним из самых полезных продуктов для тех, кто страдает от проблем с пищеварением и запоров. Об этом в Instagram написала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.

Медик назвала пять причин, почему стоит включить кефир в свой рацион. Этот напиток быстро всасывается и помогает усвоению другой пищи; улучшает микрофлору кишечника; устраняет запоры, снижает риск рака и геморроя; содержит белок и кальций; также в этом кисломолочном продукте много витаминов (А, РР, бета-каротин, С, Н, восемь витаминов группы B), а также минералы: магний, натрий, фосфор, серу, железо, цинк, йод, селен, марганец, хром, фтор.

Для тех, кто не имеет склонности к отекам, может пить кефир на ночь, так как он помогает уснуть и ночью хорошо усваивается кальций. При этом не всем полезно пить этот напиток: он противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите.

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