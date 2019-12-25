Эндокринолог назвала запрещенные при приеме антибиотиков продукты

В период приема антибиотиков нельзя нагружать организм тяжелой едой.

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала в Instagram о продуктах, которых стоит избегать во время приема антибиотиков.

Лучше из рациона исключить все жирное, жареное, маринованное, копченое, натуральные фруктово-ягодные соки. Также не стоит есть и бананы.

Зато не возбраняется употребление кисломолочных продуктов: кефир, простокваша, йогурт без добавок. Также стоит обратить свое внимание на еду, содержащую метионин. Аминокислота содержится в рыбе (скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше), красной икре, кальмарах, твороге, сыре, яйцах, чечевице. Также метионин есть в говядине, баранине и курице.

Также очень важно пить много воды во время приема антибиотиков.

Ранее эндокринолог сообщила о связи горячего чая и рака пищевода.

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