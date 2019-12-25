В Костромской области вернули ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Первые ограничения коснулись области общественного питания.

В Костромской области вернули ограничения из-за роста количества инфицированных коронавирусом.

Последние 2 недели в Костромской области наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом. Такого суточного прироста как сейчас не наблюдалось даже в самый пик заболеваемости по стране. В связи с этим правительство Костромской области вернуло некоторые ограничения.

Первых кого коснулись ограничительные меры это предприятия общепита, даже тех которые находятся при гостиницах и домах отдыха. Массовые мероприятия на предприятиях общепита снова под запретом. Эти пункты питания закрываться не будут, но изменится форма обслуживания. Вводится ограничение времени работы предприятий, а с 1 часа ночи до 6 утра предприятия общепита будут работать только навынос.

В правительстве региона считают, что рост заболеваемости связан с проведением массовых мероприятий, такие как свадьбы, юбилеи и другие подобные торжества.

Также изменится формат общественных мероприятий, который ожидается в ближайшее время. День города пройдет на открытом воздухе. Традиционный ювелирный фестиваль пройдет с ограниченным количеством приглашенных, а Костромской экономический форум пройдет в онлайн режиме.

За истекшие сутки в регионе 39 новых случаев коронавируса. Всего в области зафиксировано 2697 случаев коронавируса. Из них скончались 31 человек, выздоровели 1998.

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