В Великобритании подготовят план борьбы с новым штаммом коронавируса

Существует возможность, что против нового штамма существующие вакцины будут неэффективны.

Появление нового штамма коронавируса, против которого имеющиеся вакцины не будут эффективны, является возможным. По этой причине должна продолжиться работа над новыми вакцинами, а также существует необходимость в лабораторных исследованиях эволюции вариантов коронавируса. Об этом говорится в документах правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании (SAGE), пишет The Guardian.

Преимущество состоит в том, что мы знаем, что можем создавать вакцины против этого вируса, и относительно быстро. Недостаток заключается в том, что мы вернемся к той же ситуации, в которой были год назад, в зависимости от того, насколько сильно имеющийся сейчас иммунитет повлиял на новый вариант, — отметила профессора Грэма Медли.

Доктор Марк Багелин считает, в борьбе с коронавирусом решающее значение будет иметь предотвращение ввоза вызывающих озабоченность вариантов с умеренными или высокими свойствами "иммунного бегства".

Маловероятно, что такой новый вирус полностью ускользнет от иммунитета от прошлой инфекции или вакцин. Некоторый иммунитет должен сохраняться, по крайней мере при самых тяжелых исходах, таких как смерть или госпитализация, - сказал он.

Багелин отметил, что существующие вакцины возможно будет обновить и включить в них новый штамм. Однако на это могут уйти месяцы, по этой причине ограничения, возможно, придется вводить повторно.

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