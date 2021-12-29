Доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса

Специалист считает, что людям с иммунодефицитом стоит прививаться чаще.

Новые штаммы коронавируса появляются из-за заражения больных с иммунодефицитом. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил российский врач Александр Мясников.

По словам эксперта, в организме таких людей вирус мутирует в несколько раз быстрее, чем у остальных. Им необходимо прививаться от коронавируса чаще, считает Мясников, и увеличенной дозой препарата.

Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся. Александр Мясников, врач

Специалист отметил, для таких людей COVID-19 уже перестает быть делом личным, так как касается всех.

Ранее эксперт рассказал Piter.tv, чего ждать от коронавируса в новом году.

Видео: Youtube / Россия 1