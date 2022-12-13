Специалисты управления Роспотребнадзора объяснили петербуржцам, чем опасен новый штамм коронавируса "Арктур"

Этот вирус более заразный.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса "Арктур". В России появились первые зараженные.

Новый штамм является подвидом "омикрона". Данный вирус быстрее распространяется, чем остальные. Заболевшие жалуются на повышенную температуру тела, кашель, насморк. Однако переносится этот вирус легко.

Чтобы снизить риски заражения штаммом "Арктур", нужно чаще мыть руки, носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, сделать прививку от коронавируса и соблюдать социальную дистанцию. Дополнительные противоэпидемиологические ограничения вводить не планируют.

Добавим, что впервые новый штамм зафиксировали в Индии. Сейчас его выявили у пациентов из многих других стран.

Ранее на Piter.tv: Онищенко назвал группы риска по заражению корью.

Фото: Piter.tv