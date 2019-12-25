Смольный смягчит коронавирусные ограничения с 30 января

Губернатор Петербурга подписал соответствующее постановление: с субботы снимается ряд ограничений.

С субботы, 30 января, в Петербурге снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)" подписал губернатор Александр Беглов.

Всем предприятиям общественного питания (в том числе в ТЦ, кроме фуд-кортов и фуд-плейсов) разрешается принимать посетителей круглосуточно;

Заполняемость в кинотеатрах, цирке и на концертах увеличивается до 50%;

Открываются океанариумы (при условии соблюдения стандарта безопасности);

Открываются зоопарки и аквапарки;

Разрешена работа музеев, выставок, театров и ледовых катков в ТЦ.

С 30 января изменяются условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия: заполняемость залов составляет не более 50% от наполняемости места проведения, а общее количество зрителей не может превышать 15000 человек.

До 15 мая действует запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк. Горожане должны использовать средства индивидуальной защиты. Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2 248 человек.

Фото: Piter.TV