В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2 248 человек

Из стационаров выписали более 3600 человек.

За сутки в России подтвердили 19 238 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2203(11,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2284 новых случая коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 534 пациентов. В Петербурге подтвердили 51 новую смерть от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 204 человека, в том числе 3628 человек в Петербурге.

Ранее специалист объяснил, почему недопустимо самотестирование на COVID-19.

Фото: Piter.tv