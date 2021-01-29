Специалист объяснил, почему недопустимо самотестирование на COVID-19

Медик назвал две причины, по которым не стоит делать самотестирование.

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Иванов считает, что самостоятельное тестирование на коронавирус не только малоинформативно, но и опасно. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По словам профессора, первая проблема – юридическая точка зрения.

Проведение всех этапов лабораторной диагностики регламентировано документами Роспотребнадзора, а в них не предусмотрена процедура самостоятельного отбора пациентом биоматериала. Андрей Иванов, профессор

При этом есть во Временных рекомендациях Минздрава говорится о том, что биологический материал может быть собран самостоятельно пациентом.

При этом эта фраза звучит в контексте всей процедуры сбора, хранения и транспортировки диагностического материала, в которой предполагается обязательное участие медработника Андрей Иванов, профессор

Вторая проблема, по мнению медика – это недостоверность результатов такого тестирования. При самостоятельном заборе материала довольно частым явлением бывает ложноотрицательный результат.

Это обусловлено тенденцией к "щадящему" мазку, <...> при котором концентрация SARS-CoV-2 может быть не достаточной для пределов чувствительности метода ПЦР. Андрей Иванов, профессор

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Фото: Piter.tv