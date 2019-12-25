В Костромской области еще 47 заболевших коронавирусом за сутки

Заболеваемость в Костромском крае продолжает расти, на фоне общероссийского снижения заболеваемости.

В Костромской области коронавирус выявлен еще у 47 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе за сутки по состоянию на утро пятницы 14 августа подтверждено еще 47 случаев коронавируса.

По районам области новые случаи распределились следующим образом:

Кострома - 29 случаев

Красносельский район - 3 случая

Мантурово - 2 случая

Судиславский район - 2 случая

Галичский район - 2 случая

Островский район - 1 случай

Шарья - 1 случай

Волгореченск - 1 случай

В регионе еще один человек скончался от коронавируса, это мужчина в возрасте старше 80 лет с хроническими заболеваниями. Таким образом, в области от коронавируса умерли 34 человека.

Всего в регионе с начала эпидемии 2793 человека случаев инфицирования. 2027 полностью выздоровели. Сейчас в стационарах проходят лечение 123 человека, 3 пациента на ИВЛ. 609 заболевших проходят лечение амбулаторно.

Ранее:Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Фото:pixabay​​​​​​​