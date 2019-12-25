Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России вновь зафиксирован минимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом.

В России за сутки коронавирус выявлен у чуть более 5 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что на утро четверга 13 августа в России коронавирус подтвержден у 5 057 человек. Из них у 1 331 (26,3%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%

2. Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Липецкая область 0,3%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 692

2. Свердловская область 162

3. Санкт-Петербург 160

4. Московская область 148

5. Нижегородская область 130

6. Ростовская область 125

7. Красноярский край 121

8. Иркутская область 115

9. Ханты-Мансийский АО 108

10. Омская область 108

11. Ставропольский край 105

12. Оренбургская область 105

13. Волгоградская область 102

14. Кемеровская область 98

15. Саратовская область 95

16. Воронежская область 94

17. Ульяновская область 94

18. Приморский край 92

19. Ямало-Ненецкий АО 91

20. Краснодарский край 90

21. Алтайский край 87

22. Челябинская область 84

23. Хабаровский край 81

24. Орловская область 80

25. Пермский край 72

26. Архангельская область 68

27. Мурманская область 67

28. Тюменская область 65

29. Сахалинская область 64

30. Республика Саха (Якутия) 62

31. Кировская область 55

32. Пензенская область 55

33. Белгородская область 53

34. Новосибирская область 53

35. Республика Калмыкия 52

36. Самарская область 51

37. Костромская область 50

38. Республика Дагестан 49

39. Томская область 48

40. Республика Коми 45

41. Ярославская область 42

42. Республика Крым 38

43. Псковская область 37

44. Астраханская область 35

45. Республика Башкортостан 35

46. Чувашская Республика 35

47. Тульская область 33

48. Брянская область 32

49. Республика Бурятия 32

50. Республика Мордовия 31

51. Рязанская область 30

52. Ивановская область 29

53. Вологодская область 29

54. Ленинградская область 29

55. Республика Татарстан 29

56. Курская область 28

57. Тверская область 28

58. Калужская область 27

59. Удмуртская Республика 27

60. Республика Карелия 26

61. Тамбовская область 25

62. Республика Тыва 25

63. Магаданская область 23

64. Республика Ингушетия 21

65. Владимирская область 20

66. Республика Адыгея 20

67. Новгородская область 19

68. Республика Хакасия 18

69. Забайкальский край 18

70. Курганская область 17

71. Липецкая область 16

72. Кабардино-Балкарская Республика 16

73. Камчатский край 16

74. Республика Марий Эл 15

75. Смоленская область 14

76. Карачаево-Черкесская Республика 14

77. Амурская область 13

78. Калининградская область 11

79. Республика Горный Алтай 11

80. Республика Северная Осетия 8

81. Чеченская Республика 5

82. Еврейская АО 2

83. г. Севастополь 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 907 758 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 716 396 человек выздоровели (за сутки +6 098). Скончались за все время 15 384 человека ( за сутки +124).

Ранее:Данные по коронавирусу на 12 августа

Фото:pixabay.com