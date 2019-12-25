Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено минимальное за все время количество новых инфицированных.

В России за сутки коронавирус подтвердили у чуть более 5,1 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро среды 12 августа в России коронавирусная инфекция подтверждена у 5 102 человек в 84 регионах. Из них у 1 404 (27,5%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Смоленская область 0,1%

3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 689

2. Свердловская область 167

3. Санкт-Петербург 161

4. Московская область 152

5. Ростовская область 127

6. Нижегородская область 124

7. Красноярский край 123

8. Иркутская область 119

9. Ханты-Мансийский АО 117

10. Омская область 106

11. Оренбургская область 103

12. Орловская область 102

13. Саратовская область 96

14. Ставропольский край 95

15. Кемеровская область 94

16. Воронежская область 93

17. Волгоградская область 91

18. Ульяновская область 91

19. Приморский край 91

20. Хабаровский край 89

21. Челябинская область 88

22. Ямало-Ненецкий АО 88

23. Алтайский край 88

24. Краснодарский край 87

25. Мурманская область 72

26. Республика Калмыкия 69

27. Пермский край 68

28. Архангельская область 65

29. Тюменская область 64

30. Новосибирская область 64

31. Сахалинская область 59

32. Ивановская область 56

33. Кировская область 56

34. Республика Саха (Якутия) 56

35. Томская область 54

36. Пензенская область 53

37. Республика Коми 52

38. Самарская область 52

39. Республика Дагестан 49

40. Белгородская область 48

41. Астраханская область 41

42. Республика Крым 40

43. Костромская область 38

44. Ярославская область 38

45. Чувашская Республика 36

46. Республика Башкортостан 35

47. Курская область 34

48. Тульская область 34

49. Вологодская область 31

50. Республика Бурятия 31

51. Брянская область 30

52. Тверская область 30

53. Республика Ингушетия 29

54. Республика Мордовия 29

55. Республика Татарстан 29

56. Рязанская область 28

57. Ленинградская область 28

58. Удмуртская Республика 26

59. Калужская область 25

60. Тамбовская область 25

61. Магаданская область 22

62. Владимирская область 21

63. Республика Тыва 21

64. Липецкая область 19

65. Калининградская область 19

66. Псковская область 19

67. Республика Адыгея 19

68. Республика Хакасия 19

69. Республика Карелия 18

70. Курганская область 18

71. Забайкальский край 18

72. Новгородская область 17

73. Амурская область 16

74. Кабардино-Балкарская Республика 15

75. Республика Марий Эл 15

76. Камчатский край 15

77. Карачаево-Черкесская Республика 13

78. Смоленская область 8

79. Республика Алтай 8

80. г. Севастополь 8

81. Республика Северная Осетия 7

82. Чеченская Республика 7

83. Еврейская АО 4

84. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 902 701 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 710 298 человек (за сутки +7 123). Скончались 15 260 (за сутки +129) человек.

Ранее: Данные по коронавирусу на 11 августа

Фото:pixabay