Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

В России за сутки официально подтверждено почти 14,5 тысяч новых случаев COVID-19.

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ официально подтверждено 14 231 в 84 регионах страны, из них у 3 585 человек (25,2%) вирус никак не проявился.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:



1. Москва 4573

2. Санкт-Петербург 602

3. Московская область 429

4. Ростовская область 280

5. Нижегородская область 277

6. Воронежская область 216

7. Свердловская область 211

8. Ханты-Мансийский АО 199

9. Архангельская область 195

10. Красноярский край 195

11. Иркутская область 179

12. Кемеровская область 176

13. Томская область 175

14. Забайкальский край 173

15. Алтайский край 172

16. Ульяновская область 170

17. Волгоградская область 169

18. Ставропольский край 165

19. Ямало-Ненецкий АО 163

20. Мурманская область 159

21. Оренбургская область 159

22. Республика Крым 158

23. Омская область 155

24. Саратовская область 153

25. Республика Коми 152

26. Пензенская область 145

27. Республика Алтай 134

28. Тюменская область 131

29. Самарская область 130

30. Республика Саха (Якутия) 127

31. Новосибирская область 120

32. Удмуртская Республика 117

33. Орловская область 116

34. Хабаровский край 115

35. Республика Бурятия 110

36. Пермский край 109

37. Краснодарский край 104

38. Ленинградская область 102

39. Кировская область 99

40. Приморский край 98

41. Тверская область 97

42. Белгородская область 92

43. Калужская область 92

44. Челябинская область 92

45. Брянская область 90

46. Рязанская область 90

47. Ярославская область 87

48. Республика Калмыкия 87

49. Ивановская область 86

50. Республика Дагестан 85

51. Карачаево-Черкесская Республика 82

52. Курская область 80

53. Калининградская область 80

54. Кабардино-Балкарская Республика 80

55. Республика Карелия 79

56. Сахалинская область 79

57. Владимирская область 76

58. Костромская область 76

59. Вологодская область 75

60. Астраханская область 68

61. Курганская область 67

62. Республика Хакасия 67

63. Республика Мордовия 66

64. Тамбовская область 65

65. Республика Башкортостан 65

66. Тульская область 64

67. Псковская область 64

68. Новгородская область 61

69. Смоленская область 60

70. Липецкая область 58

71. Амурская область 58

72. Республика Ингушетия 57

73. Магаданская область 48

74. Республика Адыгея 47

75. Камчатский край 41

76. Республика Северная Осетия 40

77. Чувашская Республика 38

78. Республика Марий Эл 37

79. Республика Татарстан 36

80. Республика Тыва 36

81. г. Севастополь 32

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 5

84. Чеченская Республика 4

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 340 409 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Полностью выздоровели за все время 1 039 705 пациентов, за сутки +7 920 человек. Скончалось с начала эпидемии 23 205 человек, за сутки умерло 239 человек.

Статистика по коронавирусу в регионах на 13 октября.

Фото:pixabay