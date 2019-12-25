Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки официально подтверждено почти 14,5 тысяч новых случаев COVID-19.
ИЦК сообщает, что за сутки в РФ официально подтверждено 14 231 в 84 регионах страны, из них у 3 585 человек (25,2%) вирус никак не проявился.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва 4573
2. Санкт-Петербург 602
3. Московская область 429
4. Ростовская область 280
5. Нижегородская область 277
6. Воронежская область 216
7. Свердловская область 211
8. Ханты-Мансийский АО 199
9. Архангельская область 195
10. Красноярский край 195
11. Иркутская область 179
12. Кемеровская область 176
13. Томская область 175
14. Забайкальский край 173
15. Алтайский край 172
16. Ульяновская область 170
17. Волгоградская область 169
18. Ставропольский край 165
19. Ямало-Ненецкий АО 163
20. Мурманская область 159
21. Оренбургская область 159
22. Республика Крым 158
23. Омская область 155
24. Саратовская область 153
25. Республика Коми 152
26. Пензенская область 145
27. Республика Алтай 134
28. Тюменская область 131
29. Самарская область 130
30. Республика Саха (Якутия) 127
31. Новосибирская область 120
32. Удмуртская Республика 117
33. Орловская область 116
34. Хабаровский край 115
35. Республика Бурятия 110
36. Пермский край 109
37. Краснодарский край 104
38. Ленинградская область 102
39. Кировская область 99
40. Приморский край 98
41. Тверская область 97
42. Белгородская область 92
43. Калужская область 92
44. Челябинская область 92
45. Брянская область 90
46. Рязанская область 90
47. Ярославская область 87
48. Республика Калмыкия 87
49. Ивановская область 86
50. Республика Дагестан 85
51. Карачаево-Черкесская Республика 82
52. Курская область 80
53. Калининградская область 80
54. Кабардино-Балкарская Республика 80
55. Республика Карелия 79
56. Сахалинская область 79
57. Владимирская область 76
58. Костромская область 76
59. Вологодская область 75
60. Астраханская область 68
61. Курганская область 67
62. Республика Хакасия 67
63. Республика Мордовия 66
64. Тамбовская область 65
65. Республика Башкортостан 65
66. Тульская область 64
67. Псковская область 64
68. Новгородская область 61
69. Смоленская область 60
70. Липецкая область 58
71. Амурская область 58
72. Республика Ингушетия 57
73. Магаданская область 48
74. Республика Адыгея 47
75. Камчатский край 41
76. Республика Северная Осетия 40
77. Чувашская Республика 38
78. Республика Марий Эл 37
79. Республика Татарстан 36
80. Республика Тыва 36
81. г. Севастополь 32
82. Еврейская АО 30
83. Ненецкий автономный округ 5
84. Чеченская Республика 4
В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 340 409 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Полностью выздоровели за все время 1 039 705 пациентов, за сутки +7 920 человек. Скончалось с начала эпидемии 23 205 человек, за сутки умерло 239 человек.
Статистика по коронавирусу в регионах на 13 октября.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все