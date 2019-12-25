Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки резко выросло количество инфицированных коронавирусом.

В России за сутки выявлено более 15 тысяч случаев коронавируса.

ИЦК сообщает, что на утро пятницы 16 октября за истекшие сутки официально подтверждено 5 150 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах России, в том числе у 4 031 человек (26,6%) вирус протекает без клинических проявлений. Таким образом, в России с начала эпидемии 1 369 313 случая.

Из них на сегодняшний день выздоровели 1 056 582 человек, за сутки эта цифра выросла на 8 485. Скончалось за сутки 232 человека, с начала эпидемии 23 723 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 5049

2. Санкт-Петербург 647

3. Московская область 448

4. Ростовская область 285

5. Нижегородская область 285

6. Воронежская область 226

7. Свердловская область 219

8. Красноярский край 212

9. Архангельская область 197

10. Ханты-Мансийский АО 196

11. Забайкальский край 188

12. Алтайский край 181

13. Ульяновская область 180

14. Иркутская область 180

15. Томская область 180

16. Кемеровская область 175

17. Волгоградская область 172

18. Республика Крым 171

19. Оренбургская область 170

20. Ставропольский край 167

21. Мурманская область 165

22. Омская область 165

23. Ямало-Ненецкий АО 164

24. Пензенская область 160

25. Республика Коми 159

26. Саратовская область 157

27. Самарская область 136

28. Тюменская область 136

29. Республика Саха (Якутия) 133

30. Новосибирская область 129

31. Хабаровский край 123

32. Республика Карелия 121

33. Удмуртская Республика 118

34. Орловская область 117

35. Республика Бурятия 117

36. Пермский край 115

37. Брянская область 107

38. Тверская область 106

39. Ярославская область 104

40. Краснодарский край 104

41. Приморский край 104

42. Кировская область 103

43. Челябинская область 102

44. Ленинградская область 100

45. Белгородская область 91

46. Курская область 90

47. Ивановская область 89

48. Рязанская область 89

49. Калужская область 88

50. Республика Дагестан 88

51. Республика Алтай 86

52. Республика Калмыкия 85

53. Вологодская область 84

54. Кабардино-Балкарская Республика 83

55. Владимирская область 82

56. Костромская область 81

57. Карачаево-Черкесская Республика 79

58. Сахалинская область 77

59. Тульская область 73

60. Калининградская область 73

61. Республика Башкортостан 73

62. Смоленская область 72

63. Астраханская область 71

64. Курганская область 70

65. Республика Хакасия 69

66. Тамбовская область 68

67. Липецкая область 67

68. Псковская область 66

69. Республика Мордовия 64

70. Новгородская область 63

71. Амурская область 61

72. Республика Ингушетия 53

73. Республика Адыгея 50

74. Магаданская область 48

75. Республика Тыва 46

76. Республика Марий Эл 45

77. Камчатский край 45

78. Республика Северная Осетия 42

79. г. Севастополь 42

80. Республика Татарстан 39

81. Чувашская Республика 38

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 9

84. Чеченская Республика 4

85. Чукотский АО 4





Данные по коронавирусу в России за 15 октября

Фото:Pixabay