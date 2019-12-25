Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено более 15 тысяч случаев коронавируса.
ИЦК сообщает, что на утро пятницы 16 октября за истекшие сутки официально подтверждено 5 150 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах России, в том числе у 4 031 человек (26,6%) вирус протекает без клинических проявлений. Таким образом, в России с начала эпидемии 1 369 313 случая.
Из них на сегодняшний день выздоровели 1 056 582 человек, за сутки эта цифра выросла на 8 485. Скончалось за сутки 232 человека, с начала эпидемии 23 723 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва 5049
2. Санкт-Петербург 647
3. Московская область 448
4. Ростовская область 285
5. Нижегородская область 285
6. Воронежская область 226
7. Свердловская область 219
8. Красноярский край 212
9. Архангельская область 197
10. Ханты-Мансийский АО 196
11. Забайкальский край 188
12. Алтайский край 181
13. Ульяновская область 180
14. Иркутская область 180
15. Томская область 180
16. Кемеровская область 175
17. Волгоградская область 172
18. Республика Крым 171
19. Оренбургская область 170
20. Ставропольский край 167
21. Мурманская область 165
22. Омская область 165
23. Ямало-Ненецкий АО 164
24. Пензенская область 160
25. Республика Коми 159
26. Саратовская область 157
27. Самарская область 136
28. Тюменская область 136
29. Республика Саха (Якутия) 133
30. Новосибирская область 129
31. Хабаровский край 123
32. Республика Карелия 121
33. Удмуртская Республика 118
34. Орловская область 117
35. Республика Бурятия 117
36. Пермский край 115
37. Брянская область 107
38. Тверская область 106
39. Ярославская область 104
40. Краснодарский край 104
41. Приморский край 104
42. Кировская область 103
43. Челябинская область 102
44. Ленинградская область 100
45. Белгородская область 91
46. Курская область 90
47. Ивановская область 89
48. Рязанская область 89
49. Калужская область 88
50. Республика Дагестан 88
51. Республика Алтай 86
52. Республика Калмыкия 85
53. Вологодская область 84
54. Кабардино-Балкарская Республика 83
55. Владимирская область 82
56. Костромская область 81
57. Карачаево-Черкесская Республика 79
58. Сахалинская область 77
59. Тульская область 73
60. Калининградская область 73
61. Республика Башкортостан 73
62. Смоленская область 72
63. Астраханская область 71
64. Курганская область 70
65. Республика Хакасия 69
66. Тамбовская область 68
67. Липецкая область 67
68. Псковская область 66
69. Республика Мордовия 64
70. Новгородская область 63
71. Амурская область 61
72. Республика Ингушетия 53
73. Республика Адыгея 50
74. Магаданская область 48
75. Республика Тыва 46
76. Республика Марий Эл 45
77. Камчатский край 45
78. Республика Северная Осетия 42
79. г. Севастополь 42
80. Республика Татарстан 39
81. Чувашская Республика 38
82. Еврейская АО 30
83. Ненецкий автономный округ 9
84. Чеченская Республика 4
85. Чукотский АО 4
Данные по коронавирусу в России за 15 октября
Фото:Pixabay
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