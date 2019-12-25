Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки на утро 15 октября официально подтверждено 13 754 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах, сообщает ИЦК. Из них у 24,9% (3 427 человек) вирус протекает без клинических проявлений. Таким образом, общее количество заболевших в России 1 354 163.
Скончалось за сутки рекордное с начала эпидемии число пациентов - 286. За весь период умерли 23 491 человек.
Выздоровели за весь период 1 048 097 человек, за сутки выписали 8 392 пациентов.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва 3942
2. Санкт-Петербург 638
3. Московская область 439
4. Ростовская область 281
5. Нижегородская область 281
6. Воронежская область 217
7. Свердловская область 213
8. Красноярский край 204
9. Ханты-Мансийский АО 195
10. Архангельская область 193
11. Иркутская область 183
12. Алтайский край 178
13. Кемеровская область 177
14. Забайкальский край 177
15. Ульяновская область 174
16. Томская область 170
17. Волгоградская область 167
18. Оренбургская область 167
19. Ставропольский край 163
20. Республика Крым 163
21. Ямало-Ненецкий АО 162
22. Омская область 158
23. Мурманская область 157
24. Республика Коми 156
25. Саратовская область 152
26. Пензенская область 150
27. Самарская область 134
28. Тюменская область 133
29. Республика Саха (Якутия) 130
30. Новосибирская область 127
31. Удмуртская Республика 126
32. Хабаровский край 120
33. Орловская область 114
34. Пермский край 111
35. Республика Бурятия 107
36. Краснодарский край 106
37. Тверская область 104
38. Республика Алтай 102
39. Приморский край 101
40. Кировская область 100
41. Ленинградская область 99
42. Челябинская область 97
43. Белгородская область 94
44. Брянская область 94
45. Ярославская область 94
46. Калужская область 90
47. Рязанская область 90
48. Ивановская область 88
49. Курская область 85
50. Республика Дагестан 84
51. Кабардино-Балкарская Республика 82
52. Республика Карелия 80
53. Республика Калмыкия 80
54. Карачаево-Черкесская Республика 80
55. Вологодская область 79
56. Владимирская область 78
57. Калининградская область 78
58. Костромская область 77
59. Сахалинская область 75
60. Астраханская область 70
61. Тульская область 69
62. Республика Башкортостан 69
63. Курганская область 68
64. Республика Хакасия 68
65. Тамбовская область 67
66. Смоленская область 66
67. Республика Мордовия 66
68. Липецкая область 64
69. Новгородская область 64
70. Псковская область 64
71. Амурская область 62
72. Республика Адыгея 51
73. Республика Ингушетия 48
74. Магаданская область 47
75. Республика Тыва 42
76. Камчатский край 42
77. Республика Северная Осетия 40
78. Чувашская Республика 40
79. Республика Марий Эл 39
80. Республика Татарстан 38
81. г. Севастополь 35
82. Еврейская АО 29
83. Чеченская Республика 6
84. Ненецкий автономный округ 2
85. Чукотский АО 2
Статистика по коронавирусу в регионах за 14 октября
Фото:Pixabay
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