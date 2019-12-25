Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки выявлено менее 14 тысяч новых случаев.

В России за сутки на утро 15 октября официально подтверждено 13 754 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах, сообщает ИЦК. Из них у 24,9% (3 427 человек) вирус протекает без клинических проявлений. Таким образом, общее количество заболевших в России 1 354 163.

Скончалось за сутки рекордное с начала эпидемии число пациентов - 286. За весь период умерли 23 491 человек.

Выздоровели за весь период 1 048 097 человек, за сутки выписали 8 392 пациентов.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 3942

2. Санкт-Петербург 638

3. Московская область 439

4. Ростовская область 281

5. Нижегородская область 281

6. Воронежская область 217

7. Свердловская область 213

8. Красноярский край 204

9. Ханты-Мансийский АО 195

10. Архангельская область 193

11. Иркутская область 183

12. Алтайский край 178

13. Кемеровская область 177

14. Забайкальский край 177

15. Ульяновская область 174

16. Томская область 170

17. Волгоградская область 167

18. Оренбургская область 167

19. Ставропольский край 163

20. Республика Крым 163

21. Ямало-Ненецкий АО 162

22. Омская область 158

23. Мурманская область 157

24. Республика Коми 156

25. Саратовская область 152

26. Пензенская область 150

27. Самарская область 134

28. Тюменская область 133

29. Республика Саха (Якутия) 130

30. Новосибирская область 127

31. Удмуртская Республика 126

32. Хабаровский край 120

33. Орловская область 114

34. Пермский край 111

35. Республика Бурятия 107

36. Краснодарский край 106

37. Тверская область 104

38. Республика Алтай 102

39. Приморский край 101

40. Кировская область 100

41. Ленинградская область 99

42. Челябинская область 97

43. Белгородская область 94

44. Брянская область 94

45. Ярославская область 94

46. Калужская область 90

47. Рязанская область 90

48. Ивановская область 88

49. Курская область 85

50. Республика Дагестан 84

51. Кабардино-Балкарская Республика 82

52. Республика Карелия 80

53. Республика Калмыкия 80

54. Карачаево-Черкесская Республика 80

55. Вологодская область 79

56. Владимирская область 78

57. Калининградская область 78

58. Костромская область 77

59. Сахалинская область 75

60. Астраханская область 70

61. Тульская область 69

62. Республика Башкортостан 69

63. Курганская область 68

64. Республика Хакасия 68

65. Тамбовская область 67

66. Смоленская область 66

67. Республика Мордовия 66

68. Липецкая область 64

69. Новгородская область 64

70. Псковская область 64

71. Амурская область 62

72. Республика Адыгея 51

73. Республика Ингушетия 48

74. Магаданская область 47

75. Республика Тыва 42

76. Камчатский край 42

77. Республика Северная Осетия 40

78. Чувашская Республика 40

79. Республика Марий Эл 39

80. Республика Татарстан 38

81. г. Севастополь 35

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 6

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2

Статистика по коронавирусу в регионах за 14 октября

Фото:Pixabay