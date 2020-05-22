На Камчатке на станции скорой помощи произошла вспышка коронавируса

Коронавирус подтвердили у 38 сотрудников.

На Камчатке на станции скорой помощи произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции.

Врио заместителя председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский на официальном сайте правительства Камчатского края сообщил, что на станции скорой помощи краевого центра произошла серьезная вспышка коронавируса. На утро 22 мая отстранены от работы 50 сотрудников. У 38 человек коронавирус уже официально подтвержден, из них 18 водителей.

Роман Василевский уточняет, что эти цифры могут измениться даже в течение суток, так как не отработаны все анализы.

Ранее: В Забайкалье скончались еще 3 человека с коронавирусом

Видео: YouTube/kamgov_41