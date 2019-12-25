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В Забайкалье скончались еще 3 человека с коронавирусом
Сегодня, 8:23
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MShaffter

В Забайкалье скончались еще 3 человека с коронавирусом

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Еще 10 пациентов в тяжелом состоянии, трое из них на аппаратах ИВЛ.

В Забайкальском крае количество жертв коронавируса возросло до 10.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Забайкальскому краю сообщает, что в регионе скончались 3 пациента с подтвержденным коронавирусом. Еще 10 человек в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 22 пациента с COVID-19 получают кислородную поддержку. 

За сутки коронавирус выявили еще у 43 человек. Нарастающим итогом с начала эпидемии количство инфицированных 727 человек. Выписаны по выздоровлению 341 человека.

Ранее: Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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