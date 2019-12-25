Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

Правительство прорабатывает возможность увеличения производственных мощностей вакцины против коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью "РИА Новостям", что прививать от коронавируса начнут с групп риска. К данному сценарию правительство прибегнет, если у РФ не будет производственных мощностей для создания вакцины против COVID-19 сразу для массового использования. Специалист уточнила, что сейчас чиновник прорарабывают вопрос увеличения возможностей производства вакцины.

Большое количество вакцины сразу выработать сложно Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница надеется, что ко времени появления у ученых эффективной вакцины против коронавируса, власти РФ смогут обеспечить лекарство для большей части населения страны. По словам Поповой, государство сможет отменить введенные ограничения только после разработки вакцины.В Минздраве ранее отметили, что первые результаты клинических испытаний будут готовы к концу июля.

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса.