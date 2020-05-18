Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

На данный момент в России зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал примерные сроки, когда в стране начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса. Словам руководителя приводит пресс-слубжа министерства.

Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование

Михаил Мурашко

По данным на 18 мая в России зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписалось 70 209 пациентов, скончалось 2 722 человек.

Фото: © Global Look Press

Видео: duma.gov.ru