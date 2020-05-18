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Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

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На данный момент в России зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал примерные сроки, когда в стране начнутся  клинические испытания вакцины от коронавируса. Словам руководителя приводит пресс-слубжа министерства. 

Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование
Михаил Мурашко

По данным на 18 мая в России зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписалось 70 209 пациентов, скончалось 2 722 человек. 

Фото: © Global Look Press
Видео: duma.gov.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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