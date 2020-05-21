Первые результаты стоит ждать в конце июля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. Он рассказал об этом в эфире ТВ-канала "Россия-1".

По его словам, первые результаты в разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции, которая будет доступна для широкого применения, можно ждать в конце июля.

Мурашко добавил, что по данному направлению работает несколько разработчиков. На данный момент уже проходят доклинические испытания.

Глава Минздрава отметил, что работы ведутся в графике — сбоев нет.

Ранее в США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях.

Видео: duma.gov.ru