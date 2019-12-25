Дональд Трамп объявил о "невероятном терапевтическом прогрессе".

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях. Об этом рассказали представители биотехнологической компании Moderna. Специалисты пояснили, что закончили первую фазу клинических испытаний вакцины против COVID-19 на людях.

Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины. Был достигнут невероятный прогресс...Рынок почти на тысячу пунктов поднялся Дональд Трамп, президент США

Препарат испытывался не добровольцах с апреля 2020 года. После приема вакцины mRNA-1273 у участников эксперимента увеличилось количество антител от коронавируса в организме. Опытным путем ученые выяснили, что в зависимости от дозы препарата число антител или превышало соответствующий показатель в крови людей, или находилось на необходимом уровне. В рамках данной стадии вакцина показала свою безопасность для пациентов. Волонтеры перенесли ввод препарата без осложнений.

Напомним, что финальная стадия тестов будет проводиться в июле 2020 года.

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования.