Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в "Голубом огоньке"

Со 2 по 14 декабря артистка сыграла на "всевозможных "Огоньках" и "Песнях года".

Концертный директор Софии Ротару подтвердил информацию о том, что певица появится в "Голубом огоньке". Об этом пишет "Газета.Ru".

Народная артистка СССР заменит на шоу Аллу Пугачеву, которая отказалась выступать в новогоднюю ночь на российском телевидении. Находясь в Москве со 2 по 14 декабря, Ротару сыграла на "всевозможных "Огоньках" и "Песнях года".

Ранее концертный директор Софии Ротару заявил, что она вообще не хочет выступать. Это произошло из-за травли певицы в российских СМИ. Артистку обвинили в стремлении заработать на россиянах, а также в поддержке украинской АТО.

Видео: YouTube / Olshty