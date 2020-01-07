Пугачева отказалась петь на "новогодних огоньках"

В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года народная артистка выступала.

Народная артистка СССР Алла Пугачева отказалась выступать в новогоднюю ночь на российском телевидении. Об этом сообщила директор певицы Елена Чупракова в интервью "Комсомольской правде".

Чупракова отметила, что Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках". В 2019 году у Пугачевой было много активностей: юбилейный концерт, съемки для Первого канала и выход фильма "Тот самый концерт".

При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года народная артистка выступала на ТВ. Она исполнила песню "Я летала" на Первом канале.

В январе 2017 года житель Ростова-на-Дону создал на сайте change.org петицию, в которой раскритиковал новогодний эфир с участием Пугачевой. Мужчина призвал руководство Первого канала разнообразить контент новыми артистами. Обращение поддержали более 150 тысяч человек.

Певец и бывший муж примадонны Филипп Киркоров назвал эту петицию "мерзостью", а автора — "завистливой дрянью" и "мразотой".

Ранее мы писали, что Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта "жалким".

Видео: YouTube / axl-m