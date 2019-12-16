Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта "жалким"

Первый за несколько лет большой сольный концерт Николая Носкова прошел 9 декабря.

Участник группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем". Об этом сообщает НТВ.

Так артист ответил на вопрос журналистов, почему он не пришел на концерт коллеги. Мазаев отметил, что хочет запомнить Носкова "во всей его красе", а сейчас он выступил "в убогом и немощном состоянии". После солист добавил, что считает Носкова "великим певцом", которому сейчас стоит находиться "в благоприятных для организма условиях".

В ответ на заявление Мазаев продюсер концерта Виктор Дробыш раскритиковал слова певца.

У меня вопрос к "Моральному кодексу" и, как там его фамилия, Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да ещё и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно, концерт и делался, —

сказал Дробыш.

Первый за несколько лет большой сольный концерт Николая Носкова прошел 9 декабря в Crocus City Hall. Здоровье артиста ухудшилось 28 марта 2017 года. Тогда его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии из-за тромба в шейном отделе.

Видео: YouTube/ Oleg Abramov, Mazay Communications