Ротару заменит Пугачёву на новогоднем "Голубом огоньке"

Съёмки новогоднего концерта на "Мосфильме" уже идут полным ходом.

В этом году на новогоднем "Голубом огоньке" вместо Аллы Пугачёвой выступит София Ротару. Об этом сообщил журнал "Собеседник".

Съёмки новогоднего концерта на "Мосфильме" уже идут полным ходом. Ротару уже записала свои две песни и новогодние поздравления. Однако, по окончании съёмок сразу же уехала и общаться с журналистами отказалась.

Народная артистка приехала в Москву на неделю, чтобы принять участие в фестивалях и съёмках новогодних программ. В прошлом году Ротару отказалась выступать в России.

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty