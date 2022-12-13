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Иван Ургант опубликовал в YouTube клип на песню Пугачевой

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Интересно, что комик выступал под псевдонимом Гриша Ургант.

Иван Ургант записал клип на песню Аллы Пугачевой "Я не могу без тебя". Роли опубликовали на YouTube. 

Черно-белый клип статичен. Кадры в ролике не меняются. Крупным планом слшатель видит усатого Ивана Урганта. Он пел куплеты, а на припеве остался голос певицы.

На обложке клипа изображена молодая певица. Напомним, песня "Я не могу без тебя" вышла в свет в 1989 году.

Композициявышла в день рождения артистки. Интересно, что комик выступал под псевдонимом Гриша Ургант.

Ранее на Piter.tv: глава Следкома поручил выяснить обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова.

Видео: YouTube / urgantgrisha

Теги: клип, музыка, песни, пугачева, ургант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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