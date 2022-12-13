Иван Ургант опубликовал в YouTube клип на песню Пугачевой

Интересно, что комик выступал под псевдонимом Гриша Ургант.

Иван Ургант записал клип на песню Аллы Пугачевой "Я не могу без тебя". Роли опубликовали на YouTube.

Черно-белый клип статичен. Кадры в ролике не меняются. Крупным планом слшатель видит усатого Ивана Урганта. Он пел куплеты, а на припеве остался голос певицы.

На обложке клипа изображена молодая певица. Напомним, песня "Я не могу без тебя" вышла в свет в 1989 году.

Композициявышла в день рождения артистки. Интересно, что комик выступал под псевдонимом Гриша Ургант.

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Видео: YouTube / urgantgrisha