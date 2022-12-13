Глава Следкома поручил выяснить обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова

Артист умер 9 апреля.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти актера Вадима Волкова, который снимался в сериалах "Литейный", "Улица разбитых фонарей", "Тест на беременность". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Артист умер 9 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет, рассказали в Молодежном театре на Фонтанке.

В соцсетях пользователи пишут, что актера мог сбить пьяный самокатчик. Информация проверяется.

Вадим Волков – выпускник ЛГИТМиКа, ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной. Прежде артист также выступал на сценах Театра Ленинского комсомола ("Балтийский дом") и "Формального театра".

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке