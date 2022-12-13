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Артист Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет
Сегодня, 14:32
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Артист Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет

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В Молодежном театре Волков служил 12 лет, он сыграл 12 ролей в спектаклях "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Школа налогоплательщиков", "АБАНАМАТ!", "Жаворонок" и других.

В Петербурге ушел из жизни артист Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков. Ему было 59 лет, рассказали в пресс-службе театра 9 апреля. 

В Молодежном театре Волков служил 12 лет, он сыграл 12 ролей в спектаклях "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Школа налогоплательщиков", "АБАНАМАТ!", "Жаворонок" и других. Зрителям он известен по работам в кино и на телевидении. 

Вадим Волков – выпускник ЛГИТМиКа, ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной. Прежде артист также выступал на сценах Театра Ленинского комсомола ("Балтийский дом") и "Формального театра".

Ранее актриса дубляжа Елена Шульман умерла после ДТП в Петербурге. По предварительным данным, актрису сбил автобус, когда она стояла на остановке. Завтра, 10 апреля, Шульман должно было исполниться 54 года. 

Фото: kino-teatr.ru
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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