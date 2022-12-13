Актриса дубляжа Елена Шульман умерла после ДТП в Петербурге

По предварительным данным, актрису сбил автобус, когда она стояла на остановке. Завтра, 10 апреля, Шульман должно было исполниться 54 года.

В воскресенье утром, 9 апреля, после серьезной аварии скончалась актриса дубляжа Елена Шульман. Об этом сообщает паблик "Русский дубляж" 9 апреля.

В пятницу вечером у дома № 13 на Загородном проспекте Шульман попала в ДТП. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти.

По предварительным данным, актрису сбил автобус, когда она стояла на остановке. Завтра, 10 апреля, Шульман должно было исполниться 54 года.

Елена Шульман посвятила более 15 лет дубляжу зарубежных фильмов и сериалов. Она сотрудничала со студиям "Нева-фильм" и "Ленфильм", была голосом нескольких радиостанций. Шульман озвучила порядка 700 фильмов. Она была голосом Мэри Морстен из сериала "Шерлок", рыбкой Дори из мультфильма "В поисках Немо", Веспер Линд в "Казино Рояль", Мэри Джейн в "Человеке-пауке", Настасью в "Трёх богатырях". В мультфильме "Лунтик" Елена отвечала сразу за нескольких героев – кузнечика Кузю, пчелу Бабу Капу и Светлячка.

Шульман дублировала таких актрис, как Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. ВЕе голос звучит в компьютерных играх World of Warcraft, League of Legends, Cyberpunk 2077.

Фото: кинопоиск



