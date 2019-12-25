Лоза обвинил Киркорова и Баскова в невозможности выступать на "Голубых огоньках"

По мнению музыканта, в России есть много талантливых артистов, которые могли бы их заменить.

Российский певец и композитор Юрий Лоза выступил против выступления коллег Филиппа Киркорова и Николая Баскова в "Голубых огоньках". Об этом пишет издание "Собеседник".

По мнению музыканта, другие артисты с удовольствием бы заняли их место. Однако "тогда все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями". Лоза даже боится представить, на что способны его коллеги, чтобы удержать свою популярность. Он уверен, что они никому не уступят свое место.

Кроме того, музыкант высказался о недавнем призыве Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних ТВ-программ. Лоза уверен, что народ поддержит певца, однако коллеги "его проклянут".

"У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних", - заключил артист.

Ранее мы писали, что Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу.

Фото: кадр из "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1"