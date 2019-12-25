Лоза обвинил Киркорова и Баскова в невозможности выступать на "Голубых огоньках"

Российский певец и композитор Юрий Лоза выступил против выступления коллег Филиппа Киркорова и Николая Баскова в "Голубых огоньках". Об этом пишет издание "Собеседник".
По мнению музыканта, другие артисты с удовольствием бы заняли их место. Однако "тогда все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями". Лоза даже боится представить, на что способны его коллеги, чтобы удержать свою популярность. Он уверен, что они никому не уступят свое место.
Кроме того, музыкант высказался о недавнем призыве Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних ТВ-программ. Лоза уверен, что народ поддержит певца, однако коллеги "его проклянут".
"У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних", - заключил артист.
Ранее мы писали, что Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу.
Фото: кадр из "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1"
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