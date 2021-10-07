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Юрий Лоза предложил поменять текст гимна России

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Певец считает, что гимн должен идти от сердца.

Певец Юрий Лоза предложил поменять текст гимна России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Super.

По словам Лозы, нынешняя версия гимна страны выглядит слишком декларативной и описательной. Певец считает, что текст должен идти от сердца. Он привел в качестве примера песню "Широка страна моя родная". Лоза отметил, что в этом случае текст идет от конкретного человека.

Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства.

Юрий Лоза, певец

Ранее мы сообщали, что новый клип Шнурова "Оспа" набрал 3 млн просмотров на YouTube.

Видео: YouTube / Super

Теги: гимн россии, текст песни, юрий лоза
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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