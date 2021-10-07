Певец Юрий Лоза предложил поменять текст гимна России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Super.
По словам Лозы, нынешняя версия гимна страны выглядит слишком декларативной и описательной. Певец считает, что текст должен идти от сердца. Он привел в качестве примера песню "Широка страна моя родная". Лоза отметил, что в этом случае текст идет от конкретного человека.
Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства.
Юрий Лоза, певец
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Видео: YouTube / Super
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